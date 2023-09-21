***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
21.09.2023 18:11
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, tamamı 2022 yılı dönem karından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı şeklinde, 1.570.000.000 TL'den 1.645.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesi değiştirilmiş olup, değişikliğe ilişkin tadil metni 21.09.2023-10919 tarih ve sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Esas Sözleşme'nin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 21/09/2023 21/09/2023 10919
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196711
BIST
'
18:058.000
En Düşük
|Değişim
|: 3,64%
|| 280,64
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
8.000
18:0527,1135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1187
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
18:0528,9351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1697
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
18:051.671,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.671,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|211,20
|2.566.345.226
|% 10,00
|
|BERA
|16,06
|764.180.883
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.986.873
|% 10,00
|
|ATATP
|45,12
|249.105.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|SRVGY
|243,50
|139.013.504
|% -9,98
|
|ELITE
|52,50
|1.258.083.761
|% -9,33
|
|ULAS
|17,00
|5.579.789
|% -4,49
|
|KNFRT
|22,50
|200.532.320
|% -4,09
|
|PEGYO
|8,04
|58.956.247
|% -3,94
|
|THYAO
|232,60
|10.192.501.630
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,80
|7.506.331.665
|% 4,60
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,03
|2.213.007.920
|% 2,95
|
|ADESE
|2,27
|581.380.670
|% 6,57
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1005
|27,1135
|% 0,44
|
|Euro
|28,9100
|28,9351
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,2390
|33,4057
|% 0,12
|
|Frank
|29,8981
|30,0782
|% 0,01
|
|Riyal
|7,2042
|7,2403
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-12,52
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.469
|-24,00
|
|Tam
|11.049
|11.147
|-3,00
|
|Yarım
|5.541
|5.597
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.798
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,33
|0,16
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DZGYO
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 318, 362 adet işlem
-
17:58KZGYO
Yüzde 9.21 oranında artışla 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 616, 182 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde 6.48 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 272, 537 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 218, 02 artarak (% 2.67 ) 8, 371
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ISCTR, EKGYO