***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
16.02.2024 17:57
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 7.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 1.645.000.000 TL'den 3.145.000.000 TL'ye artırılması işlemleri tamamlanmış olup, esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.02.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 16.02.2024 tarih ve 11024 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren güncel esas sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 16/02/2024 16/02/2024 11024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250104
BIST
'
18:059.250
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 8,21
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
18:0530,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1185
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8438
En Düşük
30,2546
18:0533,2364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0184
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
18:051.997,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,23
|Açılış
|: 1.997,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.997,40
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSUE
|14,33
|48.879.233
|% 109,50
|
|TKNSA
|44,00
|714.255.783
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,20
|197.174.223
|% 10,00
|
|ISATR
|1.296.865,00
|1.296.865
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|403.204.984
|% 9,99
|
|FONET
|15,49
|595.951.914
|% -9,99
|
|KUVVA
|51,55
|8.421.867
|% -9,96
|
|ISBTR
|560.000,00
|5.095.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,21
|195.556.980
|% -8,11
|
|KLGYO
|5,05
|421.782.602
|% -8,01
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|SASA
|44,44
|8.555.150.801
|% 0,63
|
|THYAO
|282,50
|8.425.054.813
|% -0,53
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,81
|4.915.699.675
|% 9,83
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|EKGYO
|10,58
|2.940.713.888
|% 1,44
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8351
|30,8438
|% 0,39
|
|Euro
|33,2260
|33,2364
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,7422
|38,9365
|% 0,41
|
|Frank
|34,8658
|35,0758
|% 0,26
|
|Riyal
|8,1977
|8,2388
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,44
|23,46
|% 0,66
|
|Platin
|907,30
|908,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,74
|954,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,32
|83,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,61
|2.014,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de