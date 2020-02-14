***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
14.02.2020 20:19
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 741.185.806 252.108.771 1.879.401.652 0 1.879.401.652
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 4.659.853 0 4.659.853
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 745.845.659 252.108.771 1.884.061.505
Transferler
0 0 0 0 2.745.291 249.363.480 -252.108.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -94.701 0 0 381.344.886 381.250.185
Sermaye Arttırımı
38.000.000 -1.071.301 0 0 0 -36.928.699 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -3.692.870 0 -3.692.870
Dönem Sonu Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 381.344.886 2.261.618.820 0 2.261.618.820
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 381.344.886 2.261.618.820 0 2.261.618.820
Transferler
0 0 0 0 7.925.368 373.419.518 -381.344.886 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 57.893 0 0 321.408.214 321.466.107
Sermaye Arttırımı
70.000.000 -1.973.449 0 0 0 -68.026.551 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -4.865.245 0 -4.865.245
Dönem Sonu Bakiyeler
928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.294.943 -10.046.848
Dönem Karı (Zararı)
321.408.214 381.344.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-255.009.195 -298.122.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.611.292 176.142
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 268.294 280.265
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 5.546.217 8.302.226
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -262.434.998 -306.881.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.191.517 -98.345.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.654 26.529.074
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 12.166.161 143.069.073
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12.650.382 -51.296.283
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.672.786 -2.397.740
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.306.920 -226.958.539
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.294.814 12.708.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16.091.119 -7.323.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-19.385.933 20.032.839
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
78.590.536 -15.123.088
Alınan Faiz
3.704.407 5.234.204
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -157.964
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-81.043.975 -154.452.869
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -4.371.959 -946.405
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 4.236.600
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -76.672.016 -157.743.064
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.348.602 70.480.482
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.614.559.579 694.580.081
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.555.808.291 -606.870.299
Ödenen Temettüler
-4.865.245 -3.692.870
Ödenen Faiz
19 -9.537.441 -13.536.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.599.570 -94.019.235
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.599.570 -94.019.235
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.601.528 122.620.763
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.201.098 28.601.528
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
26 74.285.277 28.825.032
Ticari Alacaklar
5 11.511.709 9.757.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.114 627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.508.595 9.756.598
Stoklar
6 67.906.463 108.935.331
Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.072.788 16.423.666
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.979.415 298.429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
93.373 16.125.237
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.024.761 1.021.383
Diğer Dönen Varlıklar
13 27.427.289 48.313.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27.427.289 48.313.412
ARA TOPLAM
192.228.287 213.276.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
192.228.287 213.276.049
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
5 4.426.244 6.216.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.426.244 6.216.382
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 2.715.950.000 2.288.772.410
Maddi Duran Varlıklar
9 4.424.599 800.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 305.959 346.313
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
305.959 346.313
Peşin Ödenmiş Giderler
7 96.753.415 103.052.919
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
298.429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
96.753.415 102.754.490
Diğer Duran Varlıklar
13 25.120.626 20.329.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
25.120.626 20.329.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.846.980.843 2.419.517.344
TOPLAM VARLIKLAR
3.039.209.130 2.632.793.393
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 421.990.029 293.920.037
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 3.396.659 3.397.826
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.396.659 3.397.826
Ticari Borçlar
5 2.955.431 15.628.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 55.804 79.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.899.627 15.549.139
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 13.423.297 10.116.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.423.297 10.116.377
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.594.925 1.549.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.592.889 1.262.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.036 287.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 8.868.040 28.726.095
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.868.040 28.726.095
ARA TOPLAM
452.228.381 353.338.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
452.228.381 353.338.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 8.020.447 17.306.339
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.020.447 17.306.339
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 740.620 529.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
740.620 529.935
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.761.067 17.836.274
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
460.989.448 371.174.573
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.578.219.682 2.261.618.820
Ödenmiş Sermaye
14 928.000.000 858.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -26.162.328 -24.188.879
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.945.096 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.610 -81.503
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.610 -81.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.610 -81.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 49.937.018 42.011.650
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.255.115.292 954.587.570
Net Dönem Karı veya Zararı
321.408.214 381.344.886
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.578.219.682 2.261.618.820
TOPLAM KAYNAKLAR
3.039.209.130 2.632.793.393
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 129.978.874 319.158.974
Satışların Maliyeti
15 -42.155.655 -216.626.386
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.823.219 102.532.588
BRÜT KAR (ZARAR)
87.823.219 102.532.588
Genel Yönetim Giderleri
17 -15.141.458 -12.811.718
Pazarlama Giderleri
17 -4.993.522 -4.671.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.288.368 6.316.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -481.752 -1.861.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.494.855 89.503.690
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 262.434.998 306.881.143
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
331.929.853 396.384.833
Finansman Giderleri
19 -10.521.639 -15.039.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
321.408.214 381.344.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
321.408.214 381.344.886
DÖNEM KARI (ZARARI)
321.408.214 381.344.886
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
321.408.214 381.344.886
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.893 -94.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.893 -94.701
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.893 -94.701
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
321.466.107 381.250.185
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
321.466.107 381.250.185
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819274
BIST