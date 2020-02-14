***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 741.185.806 252.108.771 1.879.401.652 0 1.879.401.652Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 4.659.853 0 4.659.853Düzeltmelerden Sonraki Tutar820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 745.845.659 252.108.771 1.884.061.505Transferler0 0 0 0 2.745.291 249.363.480 -252.108.771 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -94.701 0 0 381.344.886 381.250.185Sermaye Arttırımı38.000.000 -1.071.301 0 0 0 -36.928.699 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -3.692.870 0 -3.692.870Dönem Sonu Bakiyeler858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 381.344.886 2.261.618.820 0 2.261.618.820Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 381.344.886 2.261.618.820 0 2.261.618.820Transferler0 0 0 0 7.925.368 373.419.518 -381.344.886 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 57.893 0 0 321.408.214 321.466.107Sermaye Arttırımı70.000.000 -1.973.449 0 0 0 -68.026.551 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -4.865.245 0 -4.865.245Dönem Sonu Bakiyeler928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.294.943 -10.046.848Dönem Karı (Zararı)321.408.214 381.344.886Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-255.009.195 -298.122.510Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 1.611.292 176.142Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11-12 268.294 280.265Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15-19 5.546.217 8.302.226Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8 -262.434.998 -306.881.143İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.191.517 -98.345.464Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler35.654 26.529.074Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 12.166.161 143.069.073Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12.650.382 -51.296.283Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.672.786 -2.397.740Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.306.920 -226.958.539İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.294.814 12.708.951Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16.091.119 -7.323.888Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-19.385.933 20.032.839Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları78.590.536 -15.123.088Alınan Faiz3.704.407 5.234.204Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -157.964YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-81.043.975 -154.452.869Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -4.371.959 -946.405Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 4.236.600Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -76.672.016 -157.743.064FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.348.602 70.480.482Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.614.559.579 694.580.081Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.555.808.291 -606.870.299Ödenen Temettüler-4.865.245 -3.692.870Ödenen Faiz19 -9.537.441 -13.536.430YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.599.570 -94.019.235NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.599.570 -94.019.235DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.601.528 122.620.763DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ74.201.098 28.601.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 74.285.277 28.825.032Ticari Alacaklar5 11.511.709 9.757.225İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 3.114 627İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.508.595 9.756.598Stoklar6 67.906.463 108.935.331Peşin Ödenmiş Giderler7 10.072.788 16.423.666İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.979.415 298.429İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler93.373 16.125.237Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.024.761 1.021.383Diğer Dönen Varlıklar13 27.427.289 48.313.412İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27.427.289 48.313.412ARA TOPLAM192.228.287 213.276.049TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR192.228.287 213.276.049DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 4.426.244 6.216.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.426.244 6.216.382Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 2.715.950.000 2.288.772.410Maddi Duran Varlıklar9 4.424.599 800.320Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 305.959 346.313Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar305.959 346.313Peşin Ödenmiş Giderler7 96.753.415 103.052.919İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler298.429İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler96.753.415 102.754.490Diğer Duran Varlıklar13 25.120.626 20.329.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar25.120.626 20.329.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.846.980.843 2.419.517.344TOPLAM VARLIKLAR3.039.209.130 2.632.793.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 421.990.029 293.920.037Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 3.396.659 3.397.826İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.396.659 3.397.826Ticari Borçlar5 2.955.431 15.628.217İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 55.804 79.078İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.899.627 15.549.139Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 13.423.297 10.116.377İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.423.297 10.116.377Kısa Vadeli Karşılıklar1.594.925 1.549.747Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.592.889 1.262.500Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.036 287.247Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 8.868.040 28.726.095İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.868.040 28.726.095ARA TOPLAM452.228.381 353.338.299TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER452.228.381 353.338.299UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 8.020.447 17.306.339İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.020.447 17.306.339Uzun Vadeli Karşılıklar12 740.620 529.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar740.620 529.935TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.761.067 17.836.274TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER460.989.448 371.174.573ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.578.219.682 2.261.618.820Ödenmiş Sermaye14 928.000.000 858.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -26.162.328 -24.188.879Paylara İlişkin Primler (İskontolar)49.945.096 49.945.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.610 -81.503Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.610 -81.503Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.610 -81.503Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 49.937.018 42.011.650Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.255.115.292 954.587.570Net Dönem Karı veya Zararı321.408.214 381.344.886TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.578.219.682 2.261.618.820TOPLAM KAYNAKLAR3.039.209.130 2.632.793.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 129.978.874 319.158.974Satışların Maliyeti15 -42.155.655 -216.626.386TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)87.823.219 102.532.588BRÜT KAR (ZARAR)87.823.219 102.532.588Genel Yönetim Giderleri17 -15.141.458 -12.811.718Pazarlama Giderleri17 -4.993.522 -4.671.801Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 2.288.368 6.316.561Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -481.752 -1.861.940ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)69.494.855 89.503.690Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 262.434.998 306.881.143FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)331.929.853 396.384.833Finansman Giderleri19 -10.521.639 -15.039.947SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)321.408.214 381.344.886SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)321.408.214 381.344.886DÖNEM KARI (ZARARI)321.408.214 381.344.886Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları321.408.214 381.344.886Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar57.893 -94.701Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)57.893 -94.701Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.893 -94.701TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)321.466.107 381.250.185Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları321.466.107 381.250.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819274BIST