***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 389.984.404 2.270.258.338 0 2.270.258.338Transferler389.984.404 -389.984.404Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.149.419 12.149.419Dönem Sonu Bakiyeler858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 1.344.571.974 12.149.419 2.282.407.757 0 2.282.407.757Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682Transferler321.408.214 -321.408.214Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.476.557 18.476.557Dönem Sonu Bakiyeler928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.576.523.506 18.476.557 2.596.696.239 0 2.596.696.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.387.604 6.052.685Dönem Karı (Zararı)18.476.557 12.149.419Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.755.122 2.167.788Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 751.593 224.083Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11-12 249.055 291.493Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15-19 855.724 1.652.212Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8 -101.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler33.693.996 -8.684.746Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.005.490 -4.206.620Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 21.105.859 2.267.103Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.637.341 3.115.565Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.046.596 -607.597Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.383.588 1.202.094İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.443.020 -10.455.291Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.915.160 -1.688.020Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.472.140 -8.767.271Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları53.925.675 5.632.461Alınan Faiz652.091 592.014Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-190.162 -171.790YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-41.536.883 -10.595.007Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -1.566.380 -2.964.647Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.419.062Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-19 -41.389.565 -7.630.360FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.903.604 627.108Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri280.766.200 171.500.098Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-305.285.605 -153.783.257Ödenen Faiz-12.384.199 -17.089.733YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.052.883 -3.915.214NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.052.883 -3.915.214DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ74.201.099 28.601.528DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 50.148.216 24.686.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 50.398.484 74.285.277Ticari Alacaklar5 7.491.608 11.511.709İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 60 3.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.491.548 11.508.595Stoklar6 46.708.354 67.906.463Peşin Ödenmiş Giderler7 1.214.476 10.072.788İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 786.055 421.994İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler428.421 9.650.794Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.284.466 1.024.761Diğer Dönen Varlıklar13 29.723.745 27.427.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29.723.745 27.427.289ARA TOPLAM136.821.133 192.228.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR136.821.133 192.228.287DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 7.440.855 4.426.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.440.855 4.426.244Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 2.767.156.477 2.715.950.000Maddi Duran Varlıklar9 5.250.474 4.424.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 294.871 305.959Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri294.871 305.959Peşin Ödenmiş Giderler7 110.249.068 96.753.415İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler110.249.068 96.753.415Diğer Duran Varlıklar13 27.479.625 25.120.626İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar27.479.625 25.120.626TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.917.871.370 2.846.980.843TOPLAM VARLIKLAR3.054.692.503 3.039.209.130KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 389.801.005 421.990.029Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 3.396.424 3.396.659İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.396.424 3.396.659Ticari Borçlar5 24.002.027 2.955.431İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 381.301 55.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar23.620.726 2.899.627Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 12.039.709 13.423.297İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.039.709 13.423.297Kısa Vadeli Karşılıklar1.797.719 1.594.925Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.797.719 1.592.889Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.036Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 10.340.180 8.868.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.340.180 8.868.040ARA TOPLAM441.377.064 452.228.381TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER441.377.064 452.228.381UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 15.856.391 8.020.447İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.856.391 8.020.447Uzun Vadeli Karşılıklar12 762.809 740.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar762.809 740.620TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.619.200 8.761.067TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER457.996.264 460.989.448ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.596.696.239 2.578.219.682Ödenmiş Sermaye14 928.000.000 928.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -26.162.328 -26.162.328Paylara İlişkin Primler (İskontolar)49.945.096 49.945.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.610 -23.610Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.610 -23.610Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.610 -23.610Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 49.937.018 49.937.018Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.576.523.506 1.255.115.292Net Dönem Karı veya Zararı18.476.557 321.408.214TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.596.696.239 2.578.219.682TOPLAM KAYNAKLAR3.054.692.503 3.039.209.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 50.063.344 21.267.301Satışların Maliyeti15 -24.031.097 -2.818.169TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.032.247 18.449.132BRÜT KAR (ZARAR)26.032.247 18.449.132Genel Yönetim Giderleri17 -3.892.875 -3.370.046Pazarlama Giderleri17 -1.877.427 -1.512.308Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 616.601 1.245.443Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -784.640 -99.359ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.093.906 14.712.862Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 101.250FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.195.156 14.712.862Finansman Giderleri19 -1.718.599 -2.563.443SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.476.557 12.149.419SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.476.557 12.149.419DÖNEM KARI (ZARARI)18.476.557 12.149.419Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.476.557 12.149.419Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.476.557 12.149.419Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.476.557 12.149.419http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845089BIST