***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 381.344.886 2.261.618.820 0 2.261.618.820Transferler7.925.368 373.419.518 -381.344.886 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.133.233 25.133.233Sermaye Arttırımı70.000.000 -1.973.449 -68.026.551 0Kar Payları-4.865.245 -4.865.245Dönem Sonu Bakiyeler928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -81.503 49.937.018 1.255.115.292 25.133.233 2.281.886.808 0 2.281.886.808Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682Transferler321.408.214 -321.408.214 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.531.110 35.531.110Kar Payları-4.400.000 -4.400.000Dönem Sonu Bakiyeler928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.572.123.506 35.531.110 2.609.350.792 0 2.609.350.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.733.204 45.001.018Dönem Karı (Zararı)35.531.110 25.133.233Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.724.937 1.985.424Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 1.854.370 706.728Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11-12 -243.919 48.781Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15-19 520.331 3.266.837Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8 -405.845 -2.036.922İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler49.231.536 16.436.471Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.363.539 401.533Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 41.068.301 6.449.776Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.107.176 6.876.990Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.299.573 20.574.787Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)113.907 2.440.169İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.506.608 -20.306.784Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.141.242 494.367Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.634.634 -20.801.151Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları86.487.583 43.555.128Alınan Faiz1.269.693 1.445.890Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-24.072 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-73.325.656 -25.915.494Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -2.300.584 -4.218.636Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.419.062 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-19 -72.444.134 -21.696.858FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.478.882 -27.389.329Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri778.107.881 666.093.026Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-789.067.297 -652.559.254Ödenen Temettüler-4.400.000 -4.865.245Ödenen Faiz-23.119.466 -36.057.856YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.071.334 -8.303.805NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.071.334 -8.303.805DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ74.201.099 28.601.528DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 50.129.765 20.297.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 50.264.446 74.285.277Ticari Alacaklar5 8.495.870 11.511.709İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 3.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.495.870 11.508.595Stoklar6 26.838.162 67.906.463Peşin Ödenmiş Giderler7 1.678.416 10.072.788İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 -2.019.495 421.994İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.697.911 9.650.794Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar397.278 1.024.761Diğer Dönen Varlıklar13 25.199.132 27.427.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25.199.132 27.427.289ARA TOPLAM112.873.304 192.228.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR112.873.304 192.228.287DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 4.078.544 4.426.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.078.544 4.426.244Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 2.808.710.359 2.715.950.000Maddi Duran Varlıklar9 4.892.987 4.424.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 283.785 305.959Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar283.785 305.959Peşin Ödenmiş Giderler7 107.254.963 96.753.415İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler107.254.963 96.753.415Diğer Duran Varlıklar13 33.117.508 25.120.626İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar33.117.508 25.120.626TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.958.338.146 2.846.980.843TOPLAM VARLIKLAR3.071.211.450 3.039.209.130KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 301.037.451 421.990.029Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 21.000.792 3.396.659İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21.000.792 3.396.659Ticari Borçlar5 11.255.004 2.955.431İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 8.484 55.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.246.520 2.899.627Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 13.537.204 13.423.297İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.537.204 13.423.297Kısa Vadeli Karşılıklar1.228.033 1.594.925Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.228.033 1.592.889Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 0 2.036Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 12.502.674 8.868.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.502.674 8.868.040ARA TOPLAM360.561.158 452.228.381TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER360.561.158 452.228.381UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 100.459.979 8.020.447İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar100.459.979 8.020.447Uzun Vadeli Karşılıklar12 839.521 740.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar839.521 740.620Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.299.500 8.761.067TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER461.860.658 460.989.448ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.609.350.792 2.578.219.682Ödenmiş Sermaye14 928.000.000 928.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -26.162.328 -26.162.328Paylara İlişkin Primler (İskontolar)49.945.096 49.945.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.610 -23.610Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.610 -23.610Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.610 -23.610Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 49.937.018 49.937.018Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.572.123.506 1.255.115.292Net Dönem Karı veya Zararı35.531.110 321.408.214TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.609.350.792 2.578.219.682TOPLAM KAYNAKLAR3.071.211.450 3.039.209.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 97.328.143 43.136.429 47.264.799 21.869.128Satışların Maliyeti15 -46.599.502 -5.960.369 -22.568.405 -3.142.200TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.728.641 37.176.060 24.696.394 18.726.928BRÜT KAR (ZARAR)50.728.641 37.176.060 24.696.394 18.726.928Genel Yönetim Giderleri17 -8.254.826 -7.304.531 -4.361.951 -3.934.485Pazarlama Giderleri17 -3.719.812 -2.569.015 -1.842.385 -1.056.707Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 886.504 1.432.403 269.903 186.960Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.231.575 -148.700 -446.935 -49.341ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.408.932 28.586.217 18.315.026 13.873.355Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 405.845 2.036.922 304.595 2.036.922FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.814.777 30.623.139 18.619.621 15.910.277Finansman Giderleri19 -3.283.667 -5.489.906 -1.565.068 -2.926.464SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.531.110 25.133.233 17.054.553 12.983.813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.531.110 25.133.233 17.054.553 12.983.813DÖNEM KARI (ZARARI)35.531.110 25.133.233 17.054.553 12.983.813Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.531.110 25.133.233 17.054.553 12.983.813Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.531.110 25.133.233 17.054.553 12.983.813Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.531.110 25.133.233 17.054.553 12.983.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867663BIST