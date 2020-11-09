***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 -81.503 42.011.650 954.587.570 381.344.886 2.261.618.820 0 2.261.618.820Transferler0 0 0 0 7.925.368 373.419.518 -381.344.886 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 47.518.415 47.518.415Sermaye Arttırımı70.000.000 -1.973.449 0 0 0 -68.026.551 0 0Kar Payları0 0 0 0 -4.865.245 0 -4.865.245Dönem Sonu BakiyelerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 30.859.959 30.859.959Sermaye Arttırımı42.000.000 -1.308.113 0 0 49.945.096 -23.610 -23.610 -23.610 52.735.975 1.528.632.662 30.859.959 2.604.803.683 0 2.604.803.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI134.051.262 79.304.561Dönem Karı (Zararı)30.859.959 47.518.415Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.521.826 3.850.436Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 2.481.530 1.268.917Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11-12 -335.845 344.997Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15-19 -218.014 4.463.523Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8 -405.845 -2.227.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler98.732.230 24.860.625Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.495.964 -94.843Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 51.511.787 30.351.371Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.670.941 10.108.337Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.055.720 9.665.061Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18.236.710 1.231.397İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.238.892 -26.400.698Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.250.979 -4.740.429Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.012.087 -21.660.269Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları131.114.015 76.229.476Alınan Faiz3.005.083 3.075.085Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-67.836YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-112.419.875 -61.658.678Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -2.909.212 -5.423.408Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.419.061 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-19 -110.929.724 -56.235.270FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.944.781 -28.196.500Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.128.825.469 1.179.222.814Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.155.597.968 -1.149.576.504Ödenen Temettüler-4.275.958 -4.865.245Ödenen Faiz-35.896.324 -52.977.565YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.313.394 -10.550.617NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.313.394 -10.550.617DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ74.201.099 28.601.528DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.887.705 18.050.911Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.202VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 28.932.337 74.285.277Ticari Alacaklar5 8.467.994 11.511.709İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 60 3.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.467.934 11.508.595Stoklar6 16.017.520 67.906.463Peşin Ödenmiş Giderler7 1.707.628 10.072.788İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 32.156 421.994İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.675.472 9.650.794Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar673.218 1.024.761Diğer Dönen Varlıklar13 28.376.007 27.427.289ARA TOPLAM84.174.704 192.228.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR84.174.704 192.228.287DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 1.973.995 4.426.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.973.995 4.426.244Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 2.859.357.919 2.715.950.000Maddi Duran Varlıklar9 4.835.294 4.424.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 322.946 305.959Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar322.946 305.959Peşin Ödenmiş Giderler7 96.447.634 96.753.415İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler96.447.634 96.753.415Diğer Duran Varlıklar13 32.774.430 25.120.626İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar32.774.430 25.120.626TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.995.712.218 2.846.980.843TOPLAM VARLIKLAR3.079.886.922 3.039.209.130KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 286.679.827 421.990.029Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 31.103.310 3.396.659İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.103.310 3.396.659Ticari Borçlar5 23.011.151 2.955.431İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 367.338 55.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar22.643.813 2.899.627Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 31.660.007 13.423.297İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)31.660.007 13.423.297Kısa Vadeli Karşılıklar1.216.801 1.594.925Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.216.801 1.592.889Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.036Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 11.880.127 8.868.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.880.127 8.868.040ARA TOPLAM385.551.223 452.228.381TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER385.551.223 452.228.381UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 88.816.953 8.020.447İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar88.816.953 8.020.447Uzun Vadeli Karşılıklar12 715.063 740.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar715.063 740.620TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.532.016 8.761.067TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER475.083.239 460.989.448ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.604.803.683 2.578.219.682Ödenmiş Sermaye14 970.000.000 928.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -27.346.399 -26.162.328Paylara İlişkin Primler (İskontolar)49.945.096 49.945.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.610 -23.610Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.610 -23.610Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.610 -23.610Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 52.735.975 49.937.018Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.528.632.662 1.255.115.292Net Dönem Karı veya Zararı30.859.959 321.408.214TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.604.803.683 2.578.219.682TOPLAM KAYNAKLAR3.079.886.922 3.039.209.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 132.368.578 95.925.495 35.040.435 52.789.066Satışların Maliyeti15 -62.717.753 -29.544.181 -16.118.251 -23.583.812TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.650.825 66.381.314 18.922.184 29.205.254BRÜT KAR (ZARAR)69.650.825 66.381.314 18.922.184 29.205.254Genel Yönetim Giderleri17 -12.648.497 -10.737.713 -4.393.671 -3.433.182Pazarlama Giderleri17 -8.918.672 -3.424.015 -5.198.860 -855.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.580.735 1.687.059 694.231 254.656Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.646.776 -301.674 -415.201 -152.974ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)48.017.615 53.604.971 9.608.683 25.018.754Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 405.845 2.227.001 0 190.079FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.423.460 55.831.972 9.608.683 25.208.833Finansman Giderleri19 -17.563.501 -8.313.557 -14.279.834 -2.823.651SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.859.959 47.518.415 -4.671.151 22.385.182SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.859.959 47.518.415 -4.671.151 22.385.182DÖNEM KARI (ZARARI)30.859.959 47.518.415 -4.671.151 22.385.182Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.859.959 47.518.415 -4.671.151 22.385.182Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.859.959 47.518.415 -4.671.151 22.385.182Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.859.959 47.518.415 -4.671.151 22.385.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887537BIST