***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:49
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 -81.503 42.011.650 954.587.570 381.344.886 2.261.618.820 0 2.261.618.820
Transferler
0 0 0 0 7.925.368 373.419.518 -381.344.886 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 47.518.415 47.518.415
Sermaye Arttırımı
70.000.000 -1.973.449 0 0 0 -68.026.551 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -4.865.245 0 -4.865.245
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 30.859.959 30.859.959
Sermaye Arttırımı
42.000.000 -1.308.113 0 0 49.945.096 -23.610 -23.610 -23.610 52.735.975 1.528.632.662 30.859.959 2.604.803.683 0 2.604.803.683
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.051.262 79.304.561
Dönem Karı (Zararı)
30.859.959 47.518.415
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.521.826 3.850.436
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 2.481.530 1.268.917
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 -335.845 344.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 -218.014 4.463.523
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -405.845 -2.227.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
98.732.230 24.860.625
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.495.964 -94.843
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 51.511.787 30.351.371
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.670.941 10.108.337
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.055.720 9.665.061
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18.236.710 1.231.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.238.892 -26.400.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.250.979 -4.740.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.012.087 -21.660.269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
131.114.015 76.229.476
Alınan Faiz
3.005.083 3.075.085
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-67.836
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.419.875 -61.658.678
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -2.909.212 -5.423.408
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.419.061 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-19 -110.929.724 -56.235.270
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.944.781 -28.196.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.128.825.469 1.179.222.814
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.155.597.968 -1.149.576.504
Ödenen Temettüler
-4.275.958 -4.865.245
Ödenen Faiz
-35.896.324 -52.977.565
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.313.394 -10.550.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.313.394 -10.550.617
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.201.099 28.601.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.887.705 18.050.911
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.202
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
26 28.932.337 74.285.277
Ticari Alacaklar
5 8.467.994 11.511.709
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 60 3.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.467.934 11.508.595
Stoklar
6 16.017.520 67.906.463
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.707.628 10.072.788
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 32.156 421.994
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.675.472 9.650.794
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
673.218 1.024.761
Diğer Dönen Varlıklar
13 28.376.007 27.427.289
ARA TOPLAM
84.174.704 192.228.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.174.704 192.228.287
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
5 1.973.995 4.426.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.973.995 4.426.244
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 2.859.357.919 2.715.950.000
Maddi Duran Varlıklar
9 4.835.294 4.424.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 322.946 305.959
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
322.946 305.959
Peşin Ödenmiş Giderler
7 96.447.634 96.753.415
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
96.447.634 96.753.415
Diğer Duran Varlıklar
13 32.774.430 25.120.626
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
32.774.430 25.120.626
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.995.712.218 2.846.980.843
TOPLAM VARLIKLAR
3.079.886.922 3.039.209.130
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 286.679.827 421.990.029
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 31.103.310 3.396.659
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.103.310 3.396.659
Ticari Borçlar
5 23.011.151 2.955.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 367.338 55.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.643.813 2.899.627
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 31.660.007 13.423.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31.660.007 13.423.297
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.216.801 1.594.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.216.801 1.592.889
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.036
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 11.880.127 8.868.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.880.127 8.868.040
ARA TOPLAM
385.551.223 452.228.381
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
385.551.223 452.228.381
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 88.816.953 8.020.447
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.816.953 8.020.447
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 715.063 740.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
715.063 740.620
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.532.016 8.761.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
475.083.239 460.989.448
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.604.803.683 2.578.219.682
Ödenmiş Sermaye
14 970.000.000 928.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -27.346.399 -26.162.328
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.945.096 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.610 -23.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.610 -23.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.610 -23.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 52.735.975 49.937.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.528.632.662 1.255.115.292
Net Dönem Karı veya Zararı
30.859.959 321.408.214
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.604.803.683 2.578.219.682
TOPLAM KAYNAKLAR
3.079.886.922 3.039.209.130
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 132.368.578 95.925.495 35.040.435 52.789.066
Satışların Maliyeti
15 -62.717.753 -29.544.181 -16.118.251 -23.583.812
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.650.825 66.381.314 18.922.184 29.205.254
BRÜT KAR (ZARAR)
69.650.825 66.381.314 18.922.184 29.205.254
Genel Yönetim Giderleri
17 -12.648.497 -10.737.713 -4.393.671 -3.433.182
Pazarlama Giderleri
17 -8.918.672 -3.424.015 -5.198.860 -855.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.580.735 1.687.059 694.231 254.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.646.776 -301.674 -415.201 -152.974
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.017.615 53.604.971 9.608.683 25.018.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 405.845 2.227.001 0 190.079
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.423.460 55.831.972 9.608.683 25.208.833
Finansman Giderleri
19 -17.563.501 -8.313.557 -14.279.834 -2.823.651
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.859.959 47.518.415 -4.671.151 22.385.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.859.959 47.518.415 -4.671.151 22.385.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.859.959 47.518.415 -4.671.151 22.385.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.859.959 47.518.415 -4.671.151 22.385.182
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.859.959 47.518.415 -4.671.151 22.385.182
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.859.959 47.518.415 -4.671.151 22.385.182
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887537
BIST