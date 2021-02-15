***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 381.344.886 2.261.618.820 0 2.261.618.820Transferler0 0 0 0 7.925.368 373.419.518 -381.344.886 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 57.893 0 0 321.408.214 321.466.107Sermaye Arttırımı14 70.000.000 -1.973.449 0 0 0 -68.026.551 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -4.865.245 0 -4.865.245Dönem Sonu Bakiyeler14 928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682Transferler0 0 0 0 2.798.957 318.609.257 -321.408.214 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 92.523 0 0 352.452.465 352.544.988Sermaye Arttırımı14 42.000.000 -1.308.113 0 0 0 -40.691.887 0 0Kar Payları0 124.042 0 0 0 -4.400.000 0 -4.275.958Dönem Sonu Bakiyeler14 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI167.148.278 82.294.943Dönem Karı (Zararı)352.452.465 321.408.214Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-313.139.968 -255.009.195Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 3.508.581 1.611.292Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11-12 357.987 268.294Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15-19 -1.866.834 5.546.217Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5.546.217Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.866.834Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8 -315.139.702 -262.434.998İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler122.775.314 12.203.948Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.004.519 35.654Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 49.727.612 12.166.161Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.453.565 12.650.382Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.940.627 -12.672.786Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)47.684.990 3.306.920İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.128.869 -3.282.383Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-11.743.743 16.091.119Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.614.874 -19.373.502Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları162.087.811 78.602.967Alınan Faiz5.128.303 3.704.407Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-67.836 -12.431YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-187.392.209 -81.043.974Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 20.458 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -3.235.374 -4.371.959Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.419.063 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-19 -185.596.356 -76.672.015FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.425.646 44.348.602Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.492.856.900 1.614.559.579Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.444.985.255 -1.555.808.291Ödenen Temettüler-4.275.958 -4.865.245Ödenen Faiz-48.021.333 -9.537.441YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.669.577 45.599.571NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.669.577 45.599.571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ74.201.099 28.601.528DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.531.522 74.201.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 49.553.215 74.285.277Ticari Alacaklar5 5.346.392 11.511.709İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 60 3.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.346.332 11.508.595Stoklar6 18.178.851 67.906.463Peşin Ödenmiş Giderler7 1.524.881 10.072.788İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 52.208 421.994İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.472.673 9.650.794Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar846.745 1.024.761Diğer Dönen Varlıklar13 30.720.786 27.427.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar30.720.786 27.427.289ARA TOPLAM106.170.870 192.228.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR106.170.870 192.228.287DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 1.587.042 4.426.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.587.042 4.426.244Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 3.260.027.500 2.715.950.000Maddi Duran Varlıklar9 4.086.222 4.424.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 350.671 305.959Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar350.671 305.959Peşin Ödenmiş Giderler7 108.754.887 96.753.415İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler108.754.887 96.753.415Diğer Duran Varlıklar13 33.748.888 25.120.626İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar33.748.888 25.120.626TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.408.555.210 2.846.980.843TOPLAM VARLIKLAR3.514.726.080 3.039.209.130KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 355.705.257 421.990.029Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 40.918.126 3.396.659İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları40.918.126 3.396.659Ticari Borçlar5 30.896.058 2.955.431İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 8.742 55.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar30.887.316 2.899.627Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 61.108.287 13.423.297İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.108.287 13.423.297Kısa Vadeli Karşılıklar1.808.629 1.594.925Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.808.629 1.592.889Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 0 2.036Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 12.390.391 8.868.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.390.391 8.868.040ARA TOPLAM502.826.748 452.228.381TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER502.826.748 452.228.381UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 84.593.553 8.020.447İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar84.593.553 8.020.447Uzun Vadeli Karşılıklar12 817.067 740.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar817.067 740.620Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.410.620 8.761.067TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER588.237.368 460.989.448ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.926.488.712 2.578.219.682Ödenmiş Sermaye14 970.000.000 928.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -27.346.399 -26.162.328Paylara İlişkin Primler (İskontolar)49.945.096 49.945.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)68.913 -23.610Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.913 -23.610Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.913 -23.610Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 52.735.975 49.937.018Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.528.632.662 1.255.115.292Net Dönem Karı veya Zararı352.452.465 321.408.214TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.926.488.712 2.578.219.682TOPLAM KAYNAKLAR3.514.726.080 3.039.209.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 151.865.863 129.978.874Satışların Maliyeti15 -65.492.481 -42.155.655TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)86.373.382 87.823.219BRÜT KAR (ZARAR)86.373.382 87.823.219Genel Yönetim Giderleri17 -18.309.513 -15.141.458Pazarlama Giderleri17 -10.596.425 -4.993.522Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 3.304.947 2.288.368Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -4.290.524 -481.752ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.481.867 69.494.855Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 315.139.702 262.434.998FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)371.621.569 331.929.853Finansman Giderleri19 -19.169.104 -10.521.639SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)352.452.465 321.408.214SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)352.452.465 321.408.214DÖNEM KARI (ZARARI)352.452.465 321.408.214Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları352.452.465 321.408.214Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar92.523 57.893Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.523 57.893Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.523 57.893TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)352.544.988 321.466.107Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları352.544.988 321.466.107http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909778BIST