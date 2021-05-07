***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.255.115.292 321.408.214 2.578.219.682 0 2.578.219.682Transferler0 0 0 0 0 321.408.214 -321.408.214 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 18.476.557 18.476.557Dönem Sonu Bakiyeler14 928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -23.610 49.937.018 1.576.523.506 18.476.557 2.596.696.239 0 2.596.696.239Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712Transferler0 0 0 0 2.246.209 350.206.256 -352.452.465 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 162.940 0 0 8.447.183 8.610.123Dönem Sonu Bakiyeler14 970.000.000 -27.346.399 49.945.096 231.853 54.982.184 1.878.838.918 8.447.183 2.935.098.835 0 2.935.098.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.073.330 54.387.604Dönem Karı (Zararı)8.447.183 18.476.557Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.458.384 1.755.122Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 887.871 751.593Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11-12 387.993 249.055Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15-19 -2.734.248 855.724Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8 0 -101.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.193.415 33.693.996Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.113.654 1.005.490Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -4.249.364 21.105.859Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.242.194 -4.637.341Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.287.937 21.046.596Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)529.531 -1.383.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler458.507 -3.443.020Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.099.637 -4.915.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.558.144 1.472.140Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.795.384 53.925.675Alınan Faiz2.277.946 652.091Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -190.162YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-53.671.078 -41.536.883Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -394.287 -1.566.380Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 17.600.000 1.419.062Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-19 -70.876.791 -41.389.565FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.629.069 -36.903.604Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri332.733.595 280.766.200Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-316.105.659 -305.285.605Ödenen Faiz-47.226.817 -24.052.883NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.226.817 -24.052.883DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.531.522 74.201.099DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 2.304.705 50.148.216Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 2.305.503 49.553.215Ticari Alacaklar5 4.813.084 5.346.392İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 60 60İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.813.024 5.346.332Stoklar6 22.428.215 18.178.851Peşin Ödenmiş Giderler7 2.589.330 1.524.881İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 90.962 52.208İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.498.368 1.472.673Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar970.730 846.745Diğer Dönen Varlıklar13 31.492.149 30.720.786İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar31.492.149 30.720.786ARA TOPLAM64.599.011 106.170.870TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR64.599.011 106.170.870DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 1.006.696 1.587.042İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.006.696 1.587.042Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 3.332.017.632 3.260.027.500Maddi Duran Varlıklar9 3.598.375 4.086.222Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 344.934 350.671Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar344.934 350.671Peşin Ödenmiş Giderler7 105.448.244 108.754.887İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler105.448.244 108.754.887Diğer Duran Varlıklar13 34.953.177 33.748.888İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar34.953.177 33.748.888TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.477.369.058 3.408.555.210TOPLAM VARLIKLAR3.541.968.069 3.514.726.080KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 365.426.182 355.705.257Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 51.053.757 40.918.126İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları51.053.757 40.918.126Ticari Borçlar5 29.608.121 30.896.058İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 335.545 8.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar29.272.576 30.887.316Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 61.637.818 61.108.287İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.637.818 61.108.287Kısa Vadeli Karşılıklar2.096.839 1.808.629Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.096.839 1.808.629Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 14.948.535 12.390.391İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.948.535 12.390.391ARA TOPLAM524.771.252 502.826.748TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER524.771.252 502.826.748UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 81.344.072 84.593.553İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar81.344.072 84.593.553Uzun Vadeli Karşılıklar12 753.910 817.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar753.910 817.067TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.097.982 85.410.620TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER606.869.234 588.237.368ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.935.098.835 2.926.488.712Ödenmiş Sermaye14 970.000.000 970.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -27.346.399 -27.346.399Paylara İlişkin Primler (İskontolar)49.945.096 49.945.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)231.853 68.913Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)231.853 68.913Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)231.853 68.913Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 54.982.184 52.735.975Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.878.838.918 1.528.632.662Net Dönem Karı veya Zararı8.447.183 352.452.465TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.935.098.835 2.926.488.712TOPLAM KAYNAKLAR3.541.968.069 3.514.726.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 33.961.693 50.063.344Satışların Maliyeti15 -18.660.458 -24.031.097TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.301.235 26.032.247BRÜT KAR (ZARAR)15.301.235 26.032.247Genel Yönetim Giderleri17 -5.387.794 -3.892.875Pazarlama Giderleri17 -1.051.434 -1.877.427Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 512.058 616.601Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -169.646 -784.640ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.204.419 20.093.906Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 0 101.250FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.204.419 20.195.156Finansman Giderleri19 -757.236 -1.718.599SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.447.183 18.476.557SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.447.183 18.476.557DÖNEM KARI (ZARARI)8.447.183 18.476.557Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.447.183 18.476.557Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar162.940 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)162.940 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)162.940 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.610.123 18.476.557Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.610.123 18.476.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935415BIST