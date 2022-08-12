***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712Transferler0 0 0 0 6.051.808 346.400.657 -352.452.465 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 162.940 0 0 17.886.325 18.049.265Sermaye Arttırımı15 50.000.000 -1.409.605 0 0 0 -48.590.395 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -4.859.041 0 -4.859.041Dönem Sonu Bakiyeler15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 231.853 58.787.783 1.821.583.883 17.886.325 2.939.678.936 0 2.939.678.936Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 61.003 58.787.783 1.821.583.883 378.556.382 3.300.178.143 0 3.300.178.143Transferler0 0 0 0 3.634.796 374.921.586 -378.556.382 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 3.261.352.945 3.261.352.945Sermaye Arttırımı15 550.000.000 -15.505.685 426.500 0 7.325.430 -50.197.752 0 492.048.493Dönem Sonu Bakiyeler15 1.570.000.000 -44.261.689 50.371.596 61.003 69.748.009 2.146.307.717 3.261.352.945 7.053.579.581 0 7.053.579.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.172.923.075 7.078.286Dönem Karı (Zararı)3.218.480.623 17.886.325Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.240.414.697 -4.939.590Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 1.295.921 1.797.911Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12-13 1.262.048 -128.410Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-20 -2.246.377 -6.199.091Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 -3.240.726.289 -410.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.235.473.811 -410.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-5.252.478 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.177.960.349 -10.822.799Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-773.116 -6.603.650Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -111.124.360 -20.043.930Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15.286.780 8.587.129Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler252.598.933 8.846.536Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)477.532.009 5.257.152İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler544.440.103 -6.866.036Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)43.358.158 -12.957.364Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)501.081.945 6.091.328Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.156.026.275 2.123.936Alınan Faiz16.896.800 4.954.350YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.039.183.960 -165.422.766Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -2.928.308 -934.398Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 14.622.456 22.600.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-20 -1.050.878.108 -187.088.368FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI172.528.908 114.411.049Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri496.048.498 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-627.106.063 723.993.351Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları402.507.461 -563.146.318Ödenen Temettüler0 -4.859.041Ödenen Faiz-98.920.988 -41.576.943YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)306.268.023 -43.933.431NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)306.268.023 -43.933.431DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.087.564 49.531.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ359.355.587 5.598.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri27 359.492.234 53.109.547Ticari Alacaklar5 3.323.861 2.284.370İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 60İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.323.861 2.284.310Stoklar6 295.185.988 184.061.628Peşin Ödenmiş Giderler7 1.862.180 260.880İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 1.317.964 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler544.216 260.880Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar748.804 734.045Diğer Dönen Varlıklar14 63.456.282 42.743.451İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar63.456.282 42.743.451ARA TOPLAM724.069.349 283.193.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR724.069.349 283.193.921DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 6.570 244.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.570 244.980Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 8.503.510.007 4.142.257.500Maddi Duran Varlıklar10 5.220.127 4.181.825Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.381.480 787.395Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.381.480 787.395Peşin Ödenmiş Giderler7 66.581.838 83.469.918İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 561.536İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler66.581.838 82.908.382Diğer Duran Varlıklar14 0 64.085.748İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 64.085.748TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.576.700.022 4.295.027.366TOPLAM VARLIKLAR9.300.769.371 4.578.221.287KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 678.629.819 869.036.092İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar677.966.749 867.834.645İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar663.070 1.201.447Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 44.288.577 50.368.187İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44.288.577 50.368.187Ticari Borçlar5 308.131.032 55.532.099İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 10.021İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar308.131.032 55.522.078Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 572.452.318 94.920.309Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme YükümlülükleriMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri572.452.318 94.920.309Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Kısa Vadeli Karşılıklar3.419.124 2.799.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.852.676 2.799.386Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar566.448 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 67.210.797 24.885.919İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler67.210.797 24.885.919ARA TOPLAM1.674.131.667 1.097.541.992TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.674.131.667 1.097.541.992UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23 66.211.037 94.209.091İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar65.936.502 93.934.556İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar274.535 274.535Ticari Borçlar4 85.000.000 85.000.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar85.000.000 85.000.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler420.000.000 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri420.000.000 0Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.847.086 1.292.061Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.847.086 1.292.061TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER573.058.123 180.501.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.247.189.790 1.278.043.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.053.579.581 3.300.178.143Ödenmiş Sermaye15 1.570.000.000 1.020.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -44.261.689 -28.756.004Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.371.596 49.945.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)61.003 61.003Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.003 61.003Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.003 61.003Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 69.748.009 58.787.783Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.146.307.717 1.821.583.883Net Dönem Karı veya Zararı3.261.352.945 378.556.382TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.053.579.581 3.300.178.143TOPLAM KAYNAKLAR9.300.769.371 4.578.221.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 73.593.052 57.087.423 44.748.046 23.125.730Satışların Maliyeti16 -8.969.521 -25.231.652 -6.131.819 -6.571.194TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)64.623.531 31.855.771 38.616.227 16.554.536BRÜT KAR (ZARAR)64.623.531 31.855.771 38.616.227 16.554.536Genel Yönetim Giderleri18 -15.938.771 -10.956.063 -8.562.829 -5.568.269Pazarlama Giderleri18 -3.141.956 -2.850.711 -1.701.062 -1.799.277Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.237.028.171 908.173 3.198.848.500 396.115Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -619.214 -243.684 120.778 -74.038ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.281.951.761 18.713.486 3.227.321.614 9.509.067Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 0 410.000 0 410.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.281.951.761 19.123.486 3.227.321.614 9.919.067Finansman Giderleri20 -20.598.816 -1.237.161 -15.345.580 -479.925SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.261.352.945 17.886.325 3.211.976.034 9.439.142SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.261.352.945 17.886.325 3.211.976.034 9.439.142DÖNEM KARI (ZARARI)3.261.352.945 17.886.325 3.211.976.034 9.439.142Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.261.352.945 17.886.325 3.211.976.034 9.439.142Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 162.940 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 0 162.940 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 162.940 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.261.352.945 18.049.265 3.211.976.034 9.439.142Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.261.352.945 18.049.265 3.211.976.034 9.439.142http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055259BIST