***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 20:28
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
970.000.000 -27.346.399 49.945.096 68.913 52.735.975 1.528.632.662 352.452.465 2.926.488.712 0 2.926.488.712
Transferler
0 0 0 0 6.051.808 346.400.657 -352.452.465 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 162.940 0 0 17.886.325 18.049.265
Sermaye Arttırımı
15 50.000.000 -1.409.605 0 0 0 -48.590.395 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -4.859.041 0 -4.859.041
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 231.853 58.787.783 1.821.583.883 17.886.325 2.939.678.936 0 2.939.678.936
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 1.020.000.000 -28.756.004 49.945.096 61.003 58.787.783 1.821.583.883 378.556.382 3.300.178.143 0 3.300.178.143
Transferler
0 0 0 0 3.634.796 374.921.586 -378.556.382 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 3.261.352.945 3.261.352.945
Sermaye Arttırımı
15 550.000.000 -15.505.685 426.500 0 7.325.430 -50.197.752 0 492.048.493
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.570.000.000 -44.261.689 50.371.596 61.003 69.748.009 2.146.307.717 3.261.352.945 7.053.579.581 0 7.053.579.581
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.172.923.075 7.078.286
Dönem Karı (Zararı)
3.218.480.623 17.886.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.240.414.697 -4.939.590
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.295.921 1.797.911
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.262.048 -128.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-20 -2.246.377 -6.199.091
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -3.240.726.289 -410.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.235.473.811 -410.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.252.478 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.177.960.349 -10.822.799
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-773.116 -6.603.650
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -111.124.360 -20.043.930
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15.286.780 8.587.129
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
252.598.933 8.846.536
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
477.532.009 5.257.152
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
544.440.103 -6.866.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
43.358.158 -12.957.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
501.081.945 6.091.328
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.156.026.275 2.123.936
Alınan Faiz
16.896.800 4.954.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.039.183.960 -165.422.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -2.928.308 -934.398
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 14.622.456 22.600.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-20 -1.050.878.108 -187.088.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.528.908 114.411.049
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
496.048.498 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-627.106.063 723.993.351
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
402.507.461 -563.146.318
Ödenen Temettüler
0 -4.859.041
Ödenen Faiz
-98.920.988 -41.576.943
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
306.268.023 -43.933.431
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
306.268.023 -43.933.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.087.564 49.531.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
359.355.587 5.598.091
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
27 359.492.234 53.109.547
Ticari Alacaklar
5 3.323.861 2.284.370
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.323.861 2.284.310
Stoklar
6 295.185.988 184.061.628
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.862.180 260.880
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 1.317.964 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
544.216 260.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
748.804 734.045
Diğer Dönen Varlıklar
14 63.456.282 42.743.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
63.456.282 42.743.451
ARA TOPLAM
724.069.349 283.193.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
724.069.349 283.193.921
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
5 6.570 244.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.570 244.980
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 8.503.510.007 4.142.257.500
Maddi Duran Varlıklar
10 5.220.127 4.181.825
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.381.480 787.395
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.381.480 787.395
Peşin Ödenmiş Giderler
7 66.581.838 83.469.918
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 561.536
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
66.581.838 82.908.382
Diğer Duran Varlıklar
14 0 64.085.748
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 64.085.748
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.576.700.022 4.295.027.366
TOPLAM VARLIKLAR
9.300.769.371 4.578.221.287
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 678.629.819 869.036.092
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
677.966.749 867.834.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
663.070 1.201.447
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 44.288.577 50.368.187
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.288.577 50.368.187
Ticari Borçlar
5 308.131.032 55.532.099
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 10.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
308.131.032 55.522.078
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 572.452.318 94.920.309
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
572.452.318 94.920.309
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.419.124 2.799.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.852.676 2.799.386
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
566.448 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 67.210.797 24.885.919
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
67.210.797 24.885.919
ARA TOPLAM
1.674.131.667 1.097.541.992
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.674.131.667 1.097.541.992
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 66.211.037 94.209.091
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.936.502 93.934.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
274.535 274.535
Ticari Borçlar
4 85.000.000 85.000.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
85.000.000 85.000.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
420.000.000 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
420.000.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.847.086 1.292.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.847.086 1.292.061
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
573.058.123 180.501.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.247.189.790 1.278.043.144
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.053.579.581 3.300.178.143
Ödenmiş Sermaye
15 1.570.000.000 1.020.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -44.261.689 -28.756.004
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.371.596 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.003 61.003
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.003 61.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.003 61.003
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 69.748.009 58.787.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.146.307.717 1.821.583.883
Net Dönem Karı veya Zararı
3.261.352.945 378.556.382
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.053.579.581 3.300.178.143
TOPLAM KAYNAKLAR
9.300.769.371 4.578.221.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 73.593.052 57.087.423 44.748.046 23.125.730
Satışların Maliyeti
16 -8.969.521 -25.231.652 -6.131.819 -6.571.194
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.623.531 31.855.771 38.616.227 16.554.536
BRÜT KAR (ZARAR)
64.623.531 31.855.771 38.616.227 16.554.536
Genel Yönetim Giderleri
18 -15.938.771 -10.956.063 -8.562.829 -5.568.269
Pazarlama Giderleri
18 -3.141.956 -2.850.711 -1.701.062 -1.799.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.237.028.171 908.173 3.198.848.500 396.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -619.214 -243.684 120.778 -74.038
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.281.951.761 18.713.486 3.227.321.614 9.509.067
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 0 410.000 0 410.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.281.951.761 19.123.486 3.227.321.614 9.919.067
Finansman Giderleri
20 -20.598.816 -1.237.161 -15.345.580 -479.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.261.352.945 17.886.325 3.211.976.034 9.439.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.261.352.945 17.886.325 3.211.976.034 9.439.142
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.261.352.945 17.886.325 3.211.976.034 9.439.142
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.261.352.945 17.886.325 3.211.976.034 9.439.142
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 162.940 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 162.940 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 162.940 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.261.352.945 18.049.265 3.211.976.034 9.439.142
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.261.352.945 18.049.265 3.211.976.034 9.439.142
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055259
BIST