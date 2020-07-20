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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.07.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.06.2020
Genel Kurul Tarihi 24.06.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Şerifali Çiftliği Tatlısu Mh. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
3 - 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
6 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Madde 8 "Sermaye ve Paylar" madde tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
8 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi.
14 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesi.
15 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Gündem Maddeleri.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 Genel Kurul Davet Metni ve Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul sonuçlarına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları tescil edilmiş olup, tescil ilanı 17.07.2020-10120 tarih ve sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860562


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Riyal 1,8232 1,8323 % 0,03  
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Cumhuriyet 2.601 2.623 24,00  
Tam 2.679 2.692 24,70  
Yarım 1.301 1.317 12,10  
Çeyrek 652 659 6,00  
Gümüş.Ons 19,80 19,82 0,48  
Gümüş Gr. 4,36 4,37 0,10  
B. Petrol 43,34 43,34 0,20  
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