***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 04.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,3 - 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Madde 5 "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" ve Madde 16 "Özellik Arz Eden Kararlar" madde tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2020 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,8 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi,10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi,14 - GYO Tebliği Madde 37.1 kapsamında yapılan işlemler ile ilgili ortaklara bilgi verilmesi15 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GENEL KURUL DAVET METNİ VE BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 04 Mart 2021 tarihinde yapılan toplantısında 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14:30'da ekli gündemi görüşmek üzere Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915199BIST