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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.03.2021 18:23



***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 04.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
3 - 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Madde 5 "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" ve Madde 16 "Özellik Arz Eden Kararlar" madde tadillerinin görüşülmesi ve onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2020 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
8 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - GYO Tebliği Madde 37.1 kapsamında yapılan işlemler ile ilgili ortaklara bilgi verilmesi
15 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL DAVET METNİ VE BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2021 tarihinde yapılan toplantısında 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14:30'da ekli gündemi görüşmek üzere Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915199


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