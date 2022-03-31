***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 04.03.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması3 - 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2021 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması7 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi13 - GYO Tebliği Madde 37.1 kapsamında yapılan işlemler ile ilgili ortaklara bilgi verilmesi14 - 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesi15 - Dilek, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul sonuçlarına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014720BIST