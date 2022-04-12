***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.04.2022 20:25
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme yoktur.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 04.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması
3 - 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2021 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
7 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesiili ortaklara bilgi verilmesi
14 - 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesi
15 - Dilek, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları -
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları tescil edilmiş olup, tescil ilanı 12.04.2022-10557 tarih ve sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019840
BIST