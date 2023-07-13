***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 13.07.2023Genel Kurul Tarihi 08.08.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 34746 Ataşehir / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması3 - 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi5 - Esas Sözleşmenin Madde 8 tadilinin görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2022 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması7 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi13 - 07 Şubat 2023 tarihinde başlatılan pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi.14 - Yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulması15 - Dilek, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem Maddeleri.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Agenda.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Genel Kurul Davet Metni ve Bilgilendirme Dokümanı.pdf - İlan MetniEK: 4 General Assembly Invitation and Information Document.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13.07.2023 tarihinde yapılan toplantısında 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 08.08.2023 Salı günü saat 14:00'de ekli gündemi görüşmek üzere Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 34746 Ataşehir / İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171669BIST