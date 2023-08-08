***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 13.07.2023Genel Kurul Tarihi 08.08.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 34746 Ataşehir / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması3 - 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi5 - Esas Sözleşmenin Madde 8 tadilinin görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2022 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması7 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi13 - 07 Şubat 2023 tarihinde başlatılan pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi.14 - Yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulması15 - Dilek, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Tutanak ve katılanlar listesi ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak.pdf - TutanakEK: 3 Attendants.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4 Minutes of Ordinary General Assembly Meeting 2022.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182353BIST