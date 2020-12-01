***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.12.2020 18:07
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İzni SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.12.2020
Ek Açıklamalar
Tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, azami 2.000.000.000.-TL (iki milyar Türk Lirası) nominal değerli ihraç tavanı limit alımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890824
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 41,71
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.325
En Düşük
1.288
18:057,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
18:059,4618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1260
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
18:05456,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 9,18
|Açılış
|: 456,20
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.368.668
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|72.145.006
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|245.210.788
|% 10,00
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|KERVN
|1,14
|783.079
|% -9,52
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|GLRYH
|14,31
|14.665.531
|% -5,86
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|PETKM
|4,26
|983.562.751
|% 1,67
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,99
|943.888.064
|% 4,55
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8430
|7,8496
|% 0,31
|
|Euro
|9,4479
|9,4618
|% 1,35
|
|Sterlin
|10,4968
|10,5494
|% 0,93
|
|Frank
|8,6726
|8,7249
|% 1,12
|
|Riyal
|2,0845
|2,0949
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|32,77
|
|Altın Gr.
|457
|457
|10,41
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|1,06
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,29
|
|B. Petrol
|47,13
|47,13
|-0,75
|