***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.11.2022 19:21
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İzni SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.11.2022
Ek Açıklamalar
Tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, azami 2.000.000.000.-TL (iki milyar Türk Lirası) nominal değerli ihraç tavanı limit alımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081674
BIST
18:054.781
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 210,42
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.781
En Düşük
4.567
18:0518,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0538
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
18:051.042,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.042,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|41,14
|4.780.037.562
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|45.420.430
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|121.672.585
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|88.071.719
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|683.306
|% 10,00
|
|COSMO
|85,60
|6.491.029
|% -9,99
|
|SILVR
|17,34
|24.085.572
|% -9,97
|
|MZHLD
|153,00
|148.139.156
|% -9,68
|
|KERVN
|1,15
|3.148.172
|% -9,45
|
|SUMAS
|104,70
|1.158.896
|% -4,82
|
|THYAO
|111,20
|10.175.313.650
|% 4,02
|
|EREGL
|40,70
|9.540.905.656
|% 7,96
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|SASA
|149,40
|5.238.215.432
|% 9,93
|
|EKGYO
|6,09
|5.121.624.354
|% 5,36
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|ISCTR
|10,12
|3.735.615.136
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,49
|784.769.122
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6044
|18,6208
|% 0,00
|
|Euro
|19,1110
|19,1282
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,0350
|22,1455
|% 0,43
|
|Frank
|19,4424
|19,5595
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.983
|7.063
|-9,00
|
|Yarım
|3.392
|3.453
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.726
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,02
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|0,10
|
|B. Petrol
|89,51
|89,51
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde 8.53 oranında artışla 469.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 255, 810 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 8.81 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 949 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de