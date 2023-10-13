***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 7.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.645.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %91,18541 oranında, 1.500.000.000 TL tutarında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 3.145.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuruda yer alan "Taslak İzahname" ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206176BIST