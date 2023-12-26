***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 7.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.645.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 3.145.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 80-1749 sayılı toplantısında uygun bulunmuştur. Onaylı izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229439BIST