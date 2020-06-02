***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.06.2020 22:06
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 02.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 Peşin 0,0047413 0,47413 0 0,0047413 0,47413
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 Peşin 0,0047413 0,47413 0 0,0047413 0,47413
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 679.479,423 4,52586
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 41.320.520,577 4,52586
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Halk GYO 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 928.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 24.234.965,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 321.408.214 49.198.956,97
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 321.408.214 49.198.956,97
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.459.948 2.459.947,85
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 318.948.266 46.739.009,12
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 625.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 320.465.320
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 46.400.000
* Nakit 4.400.000
* Bedelsiz 42.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 892.053
* Çalışanlara 892.053
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 89.205
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 272.459.061 249.803,77
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 71.183,55 679.479,42 0,23 0,05 5
B Grubu 4.328.816,44 41.320.520,57 14,31 0,05 5
TOPLAM 4.400.000 42.000.000 14,54 0,05 5
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(13.madde dipnot) TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı uyarınca kurum personeline ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi'ne kar payının, Genel Kurul kararıyla, ilgili dönemde gider yazılmak suretiyle ayrılan karşılıktan ödenmesi önerilmektedir. Söz konusu tutar II. Tertip Yasal Yedek Akçe hesaplamasına dahil edilmiş bununla birlikte 2019 yılı karı içerisine, karşılık ayrılmak suretiyle dahil edildiğinden kar dağıtımına konu edilmemiş, yalnızca tabloda bilgi olarak gösterilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848658
BIST