***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 Peşin 0,0047413 0,47413 0 0,0047413 0,47413B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 Peşin 0,0047413 0,47413 0 0,0047413 0,47413Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 679.479,423 4,52586B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 41.320.520,577 4,52586Eklenen DökümanlarEK: 1 Halk GYO 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUHALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 928.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 24.234.965,62Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 321.408.214 49.198.956,974. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 321.408.214 49.198.956,976. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.459.948 2.459.947,858. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 318.948.266 46.739.009,12Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 625.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 320.465.32011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 46.400.000* Nakit 4.400.000* Bedelsiz 42.000.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 892.053* Çalışanlara 892.053* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 89.20517. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 272.459.061 249.803,7720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 71.183,55 679.479,42 0,23 0,05 5B Grubu 4.328.816,44 41.320.520,57 14,31 0,05 5TOPLAM 4.400.000 42.000.000 14,54 0,05 5Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(13.madde dipnot) TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı uyarınca kurum personeline ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi'ne kar payının, Genel Kurul kararıyla, ilgili dönemde gider yazılmak suretiyle ayrılan karşılıktan ödenmesi önerilmektedir. Söz konusu tutar II. Tertip Yasal Yedek Akçe hesaplamasına dahil edilmiş bununla birlikte 2019 yılı karı içerisine, karşılık ayrılmak suretiyle dahil edildiğinden kar dağıtımına konu edilmemiş, yalnızca tabloda bilgi olarak gösterilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848658BIST