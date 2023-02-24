***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2023 18:43
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme Tadili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 24.02.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, gerekli yasal izinler için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Madde 8_Tadil Metni.pdf
EK: 2 Article 8.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116832
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,45
|Açılış
|: 5.088
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|Önceki Kapanış
|: 5.086
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5.114
En Düşük
5.054
18:0518,8836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 19,1250
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|Önceki Kapanış
|: 19,1420
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En Düşük
18,7970
18:0519,9311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
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|Açılış
|: 20,1600
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|Önceki Kapanış
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20,2664
En Düşük
19,8737
18:051.099,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,82
|Açılış
|: 1.099,81
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|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
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1.109,40
En Düşük
1.098,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|5,39
|45.162.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|32.913.520
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.216.179.993
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|62.744.786
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|111.881.119
|% 9,98
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|DERHL
|5,25
|26.298.414
|% -7,89
|
|CANTE
|70,40
|301.247.239
|% -6,26
|
|COSMO
|104,10
|2.187.422
|% -6,13
|
|SUMAS
|101,50
|305.817
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|EREGL
|44,24
|5.620.952.644
|% -0,32
|
|TUPRS
|599,60
|3.875.471.851
|% 2,23
|
|ASTOR
|36,40
|3.811.592.542
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,95
|1.743.406.144
|% 3,38
|
|DOHOL
|9,18
|1.233.141.533
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8796
|18,8836
|% 0,05
|
|Euro
|19,9209
|19,9311
|% -0,46
|
|Sterlin
|22,5062
|22,6190
|% -0,52
|
|Frank
|20,0139
|20,1345
|% -0,64
|
|Riyal
|5,0203
|5,0455
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-12,28
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.495
|7.567
|-57,00
|
|Yarım
|3.662
|3.703
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.851
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,66
|12,68
|-0,28
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|0,58
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