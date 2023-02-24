***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme Tadili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 24.02.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, gerekli yasal izinler için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Madde 8_Tadil Metni.pdfEK: 2 Article 8.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116832BIST