***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi ve Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Tadili Bakanlık OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 28.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 2.500.000.00 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesinin tadil edilmesine yönelik olarak gerekli yasal izinler için, 06.03.2023 tarihli Kurul onayı akabinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'na da yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış ve tadil metinleri Bakanlık tarafından 20.03.2023 tarihinde onaylanmıştır. Esas Sözleşme tadilleri, yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Article 8.pdfEK: 2 Madde 8_Kurul-Bakanlık Onaylı Tadil.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127528BIST