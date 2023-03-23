Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2023 19:15
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi ve Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Tadili Bakanlık Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 28.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2.500.000.00 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesinin tadil edilmesine yönelik olarak gerekli yasal izinler için, 06.03.2023 tarihli Kurul onayı akabinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'na da yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış ve tadil metinleri Bakanlık tarafından 20.03.2023 tarihinde onaylanmıştır. Esas Sözleşme tadilleri, yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Article 8.pdf
EK: 2 Madde 8_Kurul-Bakanlık Onaylı Tadil.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127528


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.062
Değişim :  1,22% |  60,93
Açılış :  4.997  
Önceki Kapanış :  5.001  
En Yüksek
5.062 En Düşük
4.984
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 6,05 2.006.998 % 10,00  
DURDO 52,80 24.447.983 % 10,00  
DGGYO 38,10 105.574.376 % 9,99  
EYGYO 19,97 119.174.172 % 9,97  
KAPLM 100,40 10.920.122 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,0426 19,0483 % 0,05  
Euro 20,7184 20,7406 % 0,32  
Sterlin 23,3815 23,4988 % 0,40  
Frank 20,7538 20,8788 % 0,37  
Riyal 5,0542 5,0796 % -0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.991 1.991 21,29  
Altın Gr. 1.221 1.221 15,17  
Cumhuriyet 8.177 8.301 140,00  
Tam 8.240 8.342 82,00  
Yarım 4.040 4.082 40,00  
Çeyrek 2.020 2.041 20,00  
Gümüş.Ons 23,07 23,10 0,11  
Gümüş Gr. 14,16 14,17 0,09  
B. Petrol 76,15 76,15 -0,54  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru