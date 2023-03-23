***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.03.2023 19:15
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi ve Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Esas Sözleşme Tadili Bakanlık Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 28.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2.500.000.00 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 7.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesinin tadil edilmesine yönelik olarak gerekli yasal izinler için, 06.03.2023 tarihli Kurul onayı akabinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'na da yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış ve tadil metinleri Bakanlık tarafından 20.03.2023 tarihinde onaylanmıştır. Esas Sözleşme tadilleri, yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Article 8.pdf
EK: 2 Madde 8_Kurul-Bakanlık Onaylı Tadil.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127528
BIST
18:055.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 60,93
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.062
En Düşük
4.984
18:0519,0492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9440
18:0520,7324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0582
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
18:051.220,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 14,82
|Açılış
|: 1.220,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.221,66
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|6,05
|2.006.998
|% 10,00
|
|DURDO
|52,80
|24.447.983
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|105.574.376
|% 9,99
|
|EYGYO
|19,97
|119.174.172
|% 9,97
|
|KAPLM
|100,40
|10.920.122
|% 9,97
|
|PAMEL
|311,10
|20.343.098
|% -9,98
|
|EMKEL
|11,49
|80.643.490
|% -9,95
|
|ANELE
|5,02
|245.489.090
|% -9,87
|
|GEREL
|13,08
|199.030.808
|% -9,10
|
|MARKA
|8,60
|24.825.033
|% -8,90
|
|ASTOR
|62,35
|6.522.564.353
|% 3,06
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|OYAKC
|39,88
|5.281.928.213
|% 4,13
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|EKGYO
|6,98
|1.709.554.660
|% 3,87
|
|ISCTR
|14,17
|2.543.154.841
|% 3,43
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0426
|19,0483
|% 0,05
|
|Euro
|20,7184
|20,7406
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,3815
|23,4988
|% 0,40
|
|Frank
|20,7538
|20,8788
|% 0,37
|
|Riyal
|5,0542
|5,0796
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|21,29
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|15,17
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.240
|8.342
|82,00
|
|Yarım
|4.040
|4.082
|40,00
|
|Çeyrek
|2.020
|2.041
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,17
|0,09
|
|B. Petrol
|76,15
|76,15
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, THYAO, YKBNK
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, EKGYO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 31 artarak (% 0.01 ) 4, 504
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMART, ONCSM, INVES, DGGYO, KLRHO, DURDO, KAPLM, MMCAS, ULAS, IDEAS
-
17:59
BASCM, EYGYO, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında