***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 28.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.08.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarEsas Sözleşme değişikliği Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Article 8.pdfEK: 2 Madde 8_Kurul-Bakanlık Onaylı Tadil.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182389BIST