***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıBulunmuyor1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıBulunmuyorGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıBulunmuyor1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848657Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıDönem içerisinde KAP duyurusuna konu işlem olmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıDönem içerisinde KAP duyurusuna konu işlem olmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıDönem içerisinde KAP duyurusuna konu işlem olmamıştır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttp://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-politikalar/bagis-politikasiBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/273100Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası15Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi24 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, yüzde 79,38'si fiziken, yüzde 0,81'i elektronik olmak üzere yüzde 80,19 oranında katılımla Şirket merkez adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya pay sahiplerinin dışında, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, bağımsız denetim firması yetkilileri ve Şirket Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticileri katılım göstermiştir. Şirket esas sözleşmesinde, medyanın genel kurul toplantısına katılımına ilişkin herhangi bir engelleyici düzenleme bulunmamakla birlikte, yapılan genel kurul toplantısına medya katılımı olmamıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıA Grubu payların yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaz hakkı bulunuyor. İmtiyaz hakkı veren A Grubu Pay sahipleri ise T. Halk Bankası A.Ş. / Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. / Halk Finansal Kiralama A.Ş.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 71,961.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirk