***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
26.02.2021 19:54
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Bulunmuyor
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Bulunmuyor
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Bulunmuyor
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848657
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Dönem içerisinde KAP duyurusuna konu işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Dönem içerisinde KAP duyurusuna konu işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Dönem içerisinde KAP duyurusuna konu işlem olmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
http://www.halkgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-politikalar/bagis-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/273100
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
24 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, yüzde 79,38'si fiziken, yüzde 0,81'i elektronik olmak üzere yüzde 80,19 oranında katılımla Şirket merkez adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya pay sahiplerinin dışında, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, bağımsız denetim firması yetkilileri ve Şirket Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticileri katılım göstermiştir. Şirket esas sözleşmesinde, medyanın genel kurul toplantısına katılımına ilişkin herhangi bir engelleyici düzenleme bulunmamakla birlikte, yapılan genel kurul toplantısına medya katılımı olmamıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
A Grubu payların yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaz hakkı bulunuyor. İmtiyaz hakkı veren A Grubu Pay sahipleri ise T. Halk Bankası A.Ş. / Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. / Halk Finansal Kiralama A.Ş.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 71,96
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirk