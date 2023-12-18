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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

18.12.2023 18:10
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Bina
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah. 3332 Ada 24 parselde kayıtlı 23.992 m2 kullanım alanlı bina
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.12.2023
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%7,04
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira bedeli 7.500.000 TL olup, kira başlangıcı 01.05.2024 olarak belirlenmiştir.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,16
Karşı Taraf
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/12/2023
Kira Süresi
1 yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
20.11.2023 - Halk GYO-06
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
7.500.000.-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda, Şirketimiz portföyünde yer alan ve teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilen, İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah. 3332 Ada 24 parselde  kayıtlı Ataşehir Finans Kule Binası için, 1 yıl süreli, aylık 7.500.000 TL kira bedeli üzerinden, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim A.Ş. ile kira sözleşmesi akdedilmiş olup, kira başlangıç tarihi 01.05.2024 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgilerinize sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226671


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