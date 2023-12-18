***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBinaİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah. 3332 Ada 24 parselde kayıtlı 23.992 m2 kullanım alanlı binaİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08.12.2023İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%7,04Kira Bedeli ve KoşullarıKira bedeli 7.500.000 TL olup, kira başlangıcı 01.05.2024 olarak belirlenmiştir.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%1,16Karşı TarafRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/12/2023Kira Süresi1 yılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası20.11.2023 - Halk GYO-06Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıMarka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar7.500.000.-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda, Şirketimiz portföyünde yer alan ve teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilen, İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah. 3332 Ada 24 parselde kayıtlı Ataşehir Finans Kule Binası için, 1 yıl süreli, aylık 7.500.000 TL kira bedeli üzerinden, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim A.Ş. ile kira sözleşmesi akdedilmiş olup, kira başlangıç tarihi 01.05.2024 olarak belirlenmiştir.Kamuoyunun bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226671BIST