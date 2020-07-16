***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 18:11
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Kocaeli İli, Şekerpınar İlçesinde yer alan, kiralama ve/veya satışına yönelik pazarlama süreci devam eden, Halk Ofis Şekerpınar (B Blok ) projesinin, inşaat yapı ruhsatı geçerlilik tarihi 16.07.2025 olarak güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860134
BIST
17:56118.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.130,35
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
17:566,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
17:567,8413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
17:56398,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,21
|Açılış
|: 398,61
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.610.290
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.320,00
|811.143
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.934.071
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|28.586.315
|% 9,99
|
|RTALB
|34,04
|80.861.001
|% -8,79
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,50
|1.356.470
|% -8,11
|
|HALKS
|3,29
|304.811
|% -8,10
|
|GLRYH
|12,75
|18.905.813
|% -7,21
|
|ASELS
|33,08
|1.114.418.572
|% 3,12
|
|TSPOR
|4,71
|1.030.963.614
|% -6,92
|
|EKGYO
|2,30
|992.637.694
|% -1,71
|
|THYAO
|11,96
|973.998.611
|% 1,36
|
|SASA
|13,12
|971.640.636
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,30
|992.637.694
|% -1,71
|
|ODAS
|2,88
|941.927.901
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,83
|453.508.496
|% 1,67
|
|TSPOR
|4,71
|1.030.963.614
|% -6,92
|
|TRKCM
|4,56
|872.370.654
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6114
|8,6546
|% 0,08
|
|Frank
|7,2381
|7,2817
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,10
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.613
|-4,20
|
|Tam
|2.668
|2.681
|-4,40
|
|Yarım
|1.295
|1.312
|-2,10
|
|Çeyrek
|649
|657
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,22
|