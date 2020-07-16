***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Kocaeli İli, Şekerpınar İlçesinde yer alan, kiralama ve/veya satışına yönelik pazarlama süreci devam eden, Halk Ofis Şekerpınar (B Blok ) projesinin, inşaat yapı ruhsatı geçerlilik tarihi 16.07.2025 olarak güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860134BIST