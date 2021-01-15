***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 18:16
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar gereğince Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 130 Ada 167 nolu parselde kayıtlı ana gayrimenkuldeki 1-3 bağımsız bölüm no'lu dükkanlar ve 23 no'lu büro vasıflı bağımsız bölümden oluşan "Adapazarı Binası", KDV dahil 12.655.000.-TL bedelle Adapazarı Belediyesi'ne satılmış olup, Adapazarı Belediyesi mülkiyetinde bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 78 Ada 233 nolu parselde kayıtlı ana gayrimenkulün zemin ve 1. normal katındaki 3 no'lu bağımsız bölüm 10.000.000 TL.-bedelle Şirketimiz tarafından satın alınmıştır. "Adapazarı Binası"na ait değerleme raporu 17.12.2020 tarihinde kamuyou ile paylaşılmış olup (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893698 ), Şirketimizce satın alımı gerçekleştirilen gayrimenkule ait değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902686
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
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|Önceki Kapanış
|: 1.547
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1.548
En Düşük
1.516
18:057,4851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
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|Açılış
|: 7,4800
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|Önceki Kapanış
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7,5102
En Düşük
7,3521
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En Yüksek
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|: 0,89%
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|: 9,0550
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|Önceki Kapanış
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9,0938
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|Açılış
|: 441,48
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|Önceki Kapanış
|: 437,53
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444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.629
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.496.940
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.211.558
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.110.285
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.796.126
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
|
|THYAO
|13,23
|1.731.828.423
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|833.872.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.715.737
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4779
|7,4851
|% 1,69
|
|Euro
|9,0390
|9,0483
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,1409
|10,1917
|% 0,89
|
|Frank
|8,3817
|8,4322
|% 1,41
|
|Riyal
|1,9896
|1,9996
|% 1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-14,65
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,08
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|-1,28
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