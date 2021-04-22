***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2021 20:19
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Teknik Yapı ortaklığı ile hayata geçirdiği Evora İzmir Projesi kapsamında yer alan B2-B3 blokların inşaat işleri için yapılan ihale neticesinde, en uygun teklifi veren Teknik Yapı grup firması Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930663
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|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
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|UZERB
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|646.131
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|2.454.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
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|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
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|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
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|SEYKM
|18,96
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|% -6,05
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|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
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|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
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|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
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|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3237
|8,3261
|% 1,80
|
|Euro
|9,9782
|9,9956
|% 1,31
|
|Sterlin
|11,4794
|11,5369
|% 1,04
|
|Frank
|9,0312
|9,0856
|% 1,62
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|Riyal
|2,2128
|2,2239
|% 1,73
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-13,89
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,41
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,55
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|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,00
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|B. Petrol
|65,22
|65,22
|-0,10
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