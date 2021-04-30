***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Memduh YILMAZLAR, 30.04.2021 tarihinde görevinden istifaen ayrılmış olup, Yönetim Kurulu'muzun gerçekleştirmiş olduğu 30.04.2021 tarihli toplantı neticesinde, istifasının kabulüne karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933680BIST