***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 19:26
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Memduh YILMAZLAR, 30.04.2021 tarihinde görevinden istifaen ayrılmış olup, Yönetim Kurulu'muzun gerçekleştirmiş olduğu 30.04.2021 tarihli toplantı neticesinde, istifasının kabulüne karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933680
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|PETKM
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|EKGYO
|1,82
|248.657.624
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|YKBNK
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|282.199.528
|% 0,00
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|GARAN
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|844.709.912
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|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
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|Alış
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|% 0,87
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|Euro
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|1.768
|-4,56
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|Altın Gr.
|470
|470
|2,81
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
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|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
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|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
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|6,90
|0,01
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