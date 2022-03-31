***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Bülent KARAN'ın emeklilik dolayısıyla görevinden ayrılması ile Şirketimiz Proje Geliştirme ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdal BEKİN'in Genel Müdürlük görevini vekaleten yürütmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014733BIST