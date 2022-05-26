***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2022 18:28
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzca Şirketimiz Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Sayın Erdal Bekin'in, 26.05.2022 tarihi itibariyle, asaleten Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032795
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|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
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|MPARK
|33,24
|32.144.937
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|KARSN
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|1.886.624.341
|% 9,97
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|UFUK
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|% 9,97
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|RODRG
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|MEPET
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|HUNER
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|THYAO
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|2.716.423.873
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|KARSN
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|1.886.624.341
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|ARCLK
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|1.782.989.326
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|% 9,97
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|SKBNK
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|338.521.833
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|YKBNK
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|866.397.101
|% 0,66
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|HALKB
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|1.001.444.369
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|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
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|Dolar
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|16,3803
|% 0,10
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|Euro
|17,5014
|17,5759
|% 0,61
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|Sterlin
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|Frank
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|Altın Ons
|1.847
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|-6,37
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|Altın Gr.
|970
|970
|-4,94
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|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
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|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
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|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
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|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
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|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,05
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