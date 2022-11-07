***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaYatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği için Serpil YÖRÜK'ün görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077685BIST