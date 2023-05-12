***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 18:15
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda, Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Şekerpınar Mah. 420 Ada 39 parselde kayıtlı "Şekerpınar Binası B Blok" kısmı 210.000.000.-TL+KDV bedelle satılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151087
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|Satış
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|Alış
|Satış
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|2.011
|-4,42
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|Altın Gr.
|1.267
|1.268
|1,05
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.769
|4.975
|111,00
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|Çeyrek
|2.377
|2.473
|48,00
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|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|-0,29
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|Gümüş Gr.
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|15,06
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