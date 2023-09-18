***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Kasım 2022 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Şişli İlçesi Dikilitaş Mah. 418 Ada 145 numarada kayıtlı binamız, 350.000.000 TL+KDV bedelle satılmış olup, tapu devir işlemleri 02 Haziran 2023 tarihinde tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196018BIST