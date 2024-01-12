***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamın %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2023 yılında Şirketimiz tarafından, portföyde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak, yenilenen sözleşmeler dahil, aylık kira bedelleri toplamı yaklaşık 16,3 milyon TL+KDV olan "yeni kiralama" işlemi ile toplam bedeli 160 milyon TL olan arsa "alım" işlemi, ayrıca gayrimenkul projeleri kapsamında ise Dilovası Modern Sanayi Sitesi Projesi'nde Şirket payına düşen yaklaşık 533,0 milyon TL + KDV Paye Sakarya Projesi'nde Şirket payına düşen yaklaşık 23,5 milyon TL + KDV ile Evora İzmir Projesi'nde Şirket payına düşen yaklaşık 252,9 milyon TL (KDV Dahil) tutarında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile "satım işlemi" gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239203BIST