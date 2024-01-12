***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2024 18:11
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamın %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2023 yılında Şirketimiz tarafından, portföyde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak, yenilenen sözleşmeler dahil, aylık kira bedelleri toplamı yaklaşık 16,3 milyon TL+KDV olan "yeni kiralama" işlemi ile toplam bedeli 160 milyon TL olan arsa "alım" işlemi, ayrıca gayrimenkul projeleri kapsamında ise Dilovası Modern Sanayi Sitesi Projesi'nde Şirket payına düşen yaklaşık 533,0 milyon TL + KDV Paye Sakarya Projesi'nde Şirket payına düşen yaklaşık 23,5 milyon TL + KDV ile Evora İzmir Projesi'nde Şirket payına düşen yaklaşık 252,9 milyon TL (KDV Dahil) tutarında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile "satım işlemi" gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239203
BIST
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18:007.986
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 90,51
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.082
18:0030,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1141
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
18:0032,9792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0502
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
18:001.985,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 29,52
|Açılış
|: 1.985,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.995,57
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRKVY
|55,00
|27.167.309
|% 10,00
|
|AYCES
|847,00
|251.176.483
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|62.301.779
|% 10,00
|
|AKMGY
|158,60
|36.962.391
|% 9,99
|
|GIPTA
|32,14
|117.726.333
|% 9,99
|
|KRSTL
|12,02
|208.522.577
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|463.844.719
|% -9,82
|
|KARYE
|28,56
|153.204.115
|% -7,87
|
|LIDFA
|8,47
|119.450.466
|% -6,41
|
|ATATP
|119,00
|201.987.117
|% -6,30
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|THYAO
|251,00
|11.530.463.733
|% 1,74
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|GARAN
|67,80
|4.467.596.819
|% 3,35
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|EKGYO
|8,19
|1.558.046.802
|% 0,24
|
|SKBNK
|4,66
|545.206.859
|% 1,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0946
|30,1018
|% 0,38
|
|Euro
|32,9711
|32,9792
|% -0,15
|
|Sterlin
|38,2573
|38,4492
|% 0,28
|
|Frank
|35,1999
|35,4120
|% 0,44
|
|Riyal
|8,0011
|8,0412
|% 0,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|915,72
|917,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,53
|983,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,57
|78,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.047,51
|2.047,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59VAKFN
Yüzde 8.76 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 318, 286 adet işlem
-
17:58EYGYO
Yüzde 6.80 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 328, 990 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.64 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 831, 520 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 24 artarak (% 2.10 ) 7, 159
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, KBORU, SEKUR, OFSYM, OZSUB, CATES, KUYAS, VRGYO, DOGUB, ANELE