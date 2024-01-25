***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2024 18:37
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25 Ocak 2024 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca
- Portföyümüzde bulunan gayrimenkuller için ekli listede belirlendiği şekilde "Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.", "Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ve "Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."den değerleme hizmeti alınmasına,
- 2024 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş." ve "Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."den değerleme hizmeti alınmasına
oy birliği karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242843
BIST