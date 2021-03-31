***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2021 18:41
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Karından Yapılacak Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 970.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.020.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 15.692.739,058 808.904,075 5,15463
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 954.307.260,942 49.191.095,925 5,15463
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 970.000.000 50.000.000,000 5,15463
Ek Açıklamalar
31.03.2021 tarihinde saat 14:30'da Şirket Genel Merkezinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince 2020 yılı karından, %5 oranında 3.052.590,46 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası oluşan net dağıtılabilir dönem karından 50.000.000.-TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak (808.904,075 TL tutarında A Grubu ve 49.191.095,925 TL tutarında B Grubu) dağıtılmasına istinaden
- Çıkarılmış sermayenin, 2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %5,15463 oranında artırılarak 970.000.000.-TL'den 1.020.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,
- Artırıma konu olan bedelsiz hisse senetlerinin, dağıtım tarihindeki mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına,
- Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922340
BIST