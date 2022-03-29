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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2022 14:05
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili ve Yeni Sermaye Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.020.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.530.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 16.501.643,133 8.250.821,567 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 Nâma A Grubu, HLGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRHLGY00026 0
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 1.003.498.356,867 501.749.178,434 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 Hamiline B Grubu, HLGYO(RÜÇHAN), TRRHLGY00018 546.613,335

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.020.000.000 510.000.000,000 50,00000 546.613,335

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Halk Bankası A.Ş. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.03.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.03.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.03.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.03.2022
SPK Başvuru Tarihi 28.01.2022
SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi 24.02.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 04.03.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.03.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 29.03.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 2.500.000.000.- kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.020.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.530.000.000.-TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış olup, yeni sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 29 Mart 2022 tarih ve 10547 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013657


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Yarım 2.910 2.985 -32,30  
Çeyrek 1.460 1.492 -16,15  
Gümüş.Ons 24,59 24,62 -0,28  
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