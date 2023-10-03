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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

03.10.2023 18:38
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanı


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

Şirketimizin 7.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.645.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %91,18541 oranında, 1.500.000.000 TL tutarında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 3.145.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199218


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Çeyrek 2.710 2.751 5,00  
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Gümüş Gr. 18,74 18,77 0,19  
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