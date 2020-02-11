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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.02.2020 18:35
GÜNCEL HABERLER



***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET EMİN ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 10.06.2019 İcrada Görevli Değil T.Halk Bankası A.Ş. Bağımsız YK Üyesi / Halk VKŞ A.Ş. YK Başkanı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Tespiti Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı
MEVLÜT UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat 10.06.2019 İcrada Görevli Değil T.Halk Bankası A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770434 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi
ALİ CEBECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.02.2019 İcrada Görevli Değil T. Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komite Üyesi
MEHMET TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.09.2018 İcrada Görevli Değil T. Halk Bankası A.Ş. İnşaat Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi Daire Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
DURSUN ALİ KILICLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.06.2019 İcrada Görevli Değil T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal ve Ticari Pazarlama 1 Daire Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ERDAL BEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 11.02.2020 İcrada Görevli Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Erdal BEKİN Proje Geliştirme ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten Genel Müdür) İnşaat Mühendisi Grup Başkanı Yoktur.
YAŞAR GÖKTAŞ Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkan Vekili Yoktur.
Uğur GÜNEY Yatırımcı İlişkileri & Kurumsal İletişim Müdürü Bankacı Grup Başkanı Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818481


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