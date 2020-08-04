***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Riskin Erken Tespiti Komite ÜyesiMEHMET HAKAN TERCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.04.2020 İcrada Görevli Değil T. Halk Bankası A.Ş. Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiRACİ KAPTAN KOLAYLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 24.06.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMEMDUH YILMAZLAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.06.2020 İcrada Görevli Değil T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kredi Risk İzleme Bölüm Başkanı, Halk Varlık Kiralama A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Tespiti Komite Başkanı, Ücretlendirme Komitesi BaşkanıBÜLENT KARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.08.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865077BIST