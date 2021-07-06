***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 16501643.133 TRY 1,62 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 1003498356.867 TRY 98,38 İmtiyaz Yok. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERGİN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 24.06.2020 İcrada Görevli Değil YK Başkanlığı T. Halk Bankası A.Ş. Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yrd., Bileşim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Safir Çarşı Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 06.09.2018 İcrada Görevli Değil YK Başkan Vekilliği ve Üyeliği T. Halk Bankası A.Ş. İnşaat Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi Daire Başkanı, Safir Çarşı Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komite ÜyeliğiMEHMET HAKAN TERCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.04.2020 İcrada Görevli Değil YK Üyeliği T. Halk Bankası A.Ş. Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiRACİ KAPTAN KOLAYLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 24.06.2020 İcrada Görevli Değil YK Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913578 Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesisi, Riskin Erken Tespiti Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi BaşkanlığıFUAT GEDİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye - Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Riskin Erken Tespiti Komite ÜyeliğiREMZİ KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.07.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye - Hayır -BÜLENT KARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 04.08.2020 İcrada Görevli Genel Müdür ve YK Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947038BIST