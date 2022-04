***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksŞerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul (+90) 216 600 10 00 (+90) 216 594 5372Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 24752464.7 TRY 1,62 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 1505247535.3 TRY 98,38 İmtiyaz Yok. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERGİN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 24.06.2020 İcrada Görevli Değil YK Başkanlığı T. Halk Bankası A.Ş. Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yrd., Bileşim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Safir Çarşı Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 06.09.2018 İcrada Görevli Değil YK Başkan Vekilliği ve Üyeliği T. Halk Bankası A.Ş. İnşaat Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi Daire Başkanı, Safir Çarşı Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komite ÜyeliğiMEHMET HAKAN TERCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.04.2020 İcrada Görevli Değil YK Üyeliği T. Halk Bankası A.Ş. Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilRACİ KAPTAN KOLAYLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 24.06.2020 İcrada Görevli Değil YK Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913578 Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanlığı, Sürdürülebilirlik Komite ÜyeliğiFUAT GEDİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2021 İcrada Görevli Değil YK Üyeliği - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001693 Hayır Sürdürülebilirlik ve Ücretlendirme Komite Başkanlığı Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komite ÜyeliğiERDAL BEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 31.03.2022 İcrada Görevli Proje Geliştirme ve Uygulama GMY - Evet Bağımsız Üye Değil - Sürdürülebilirlik Komite ÜyeliğiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerErdal BEKİN Genel Müdür V. / Proje Geliştirme ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Grup Başkanı / GMY Yoktur.YAŞAR GÖKTAŞ Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkan Vekili Yoktur.Uğur GÜNEY Yatırımcı İlişkileri & Kurumsal İletişim Müdürü Bankacı Grup Başkanı Yoktur.