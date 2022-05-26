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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.05.2022 18:29
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERGİN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 24.06.2020 İcrada Görevli Değil YK Başkanlığı T. Halk Bankası A.Ş. Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yrd., Bileşim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Safir Çarşı Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 06.09.2018 İcrada Görevli Değil YK Başkan Vekilliği ve Üyeliği T. Halk Bankası A.Ş. İnşaat Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi Daire Başkanı, Safir Çarşı Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komite Üyeliği
MEHMET HAKAN TERCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.04.2020 İcrada Görevli Değil YK Üyeliği T. Halk Bankası A.Ş. Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
RACİ KAPTAN KOLAYLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 24.06.2020 İcrada Görevli Değil YK Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913578 Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanlığı, Sürdürülebilirlik Komite Üyeliği
FUAT GEDİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2021 İcrada Görevli Değil YK Üyeliği - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001693 Hayır Sürdürülebilirlik ve Ücretlendirme Komite Başkanlığı Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komite Üyeliği
ERDAL BEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 31.03.2022 İcrada Görevli Proje Geliştirme ve Uygulama GMY- Genel Müdür Vekili - Evet Bağımsız Üye Değil - Sürdürülebilirlik Komite Üyeliği

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Erdal BEKİN Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Grup Başkanı / GMY / Genel Müdür Vekili Yoktur.
YAŞAR GÖKTAŞ Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkan Vekili Yoktur.
Uğur GÜNEY Yatırımcı İlişkileri & Kurumsal İletişim Müdürü Bankacı Grup Başkanı Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032796


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