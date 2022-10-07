***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSerpil YÖRÜK Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni 10.07.2013 (+90) 216 600 10 33 serpil.yoruk@halkgyo.com.tr SPF İleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Gayrimenkul Değerleme, Türev Araçlar LisanslarıYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerErdal BEKİN Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Grup Başkanı / GMY / Genel Müdür Vekili Yoktur.YAŞAR GÖKTAŞ Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkan Vekili Yoktur.YAVUZ ÖZTÜRK Proje Geliştirme ve Uygulama Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Proje Uygulama Müdürü Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069162BIST