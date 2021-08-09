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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

09.08.2021 19:51



***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2021
Karar Sayısı
549
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1)   İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN  SORUMLULUK BEYANI   
01.01.2021 – 30.06.2021 ARA DÖNEMİNE AİT  FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM  KURULU'NUN
   KARAR TARİHİ : 09.08.2021
 
KARAR SAYISI : 549
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye  Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca  hazırlanan 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ait  finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
  
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla  yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini, finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri,  finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde  yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını  ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve  belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
   
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu  beyan ederiz.       Saygılarımızla,
 
 
 
    Yaşar GÖKTAŞ
       Bülent KARAN
    Raci Kaptan KOLAYLI

      Finansal Yönetim ve Planlama
Genel Müdür Yrd.
           Genel Müdür ve
  Yönetim  Kurulu Üyesi
 
      Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı

 

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956415


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Yarım 1.542 1.582 -18,72  
Çeyrek 773 791 -9,36  
Gümüş.Ons 23,31 23,34 -1,01  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,26  
B. Petrol 69,01 69,01 -1,69  
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