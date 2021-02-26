***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Seri II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 8. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan "2020 Yılı Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi Raporu" ektedir.İlgili rapor ayrıca 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu eki olarak da paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913583BIST