***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
26.02.2021 19:55
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Seri II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 8. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan "2020 Yılı Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi Raporu" ektedir.
İlgili rapor ayrıca 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu eki olarak da paylaşılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913583
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
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1.480
En Düşük
1.443
18:057,4301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
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|Açılış
|: 7,4050
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|Önceki Kapanış
|: 7,2300
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7,4854
En Düşük
7,3038
18:058,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
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|Açılış
|: 8,9750
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|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
8,8746
18:05413,14
En Yüksek
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|: -1,29%
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|Açılış
|: 413,14
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|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
409,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4277
|7,4330
|% 1,09
|
|Euro
|8,9769
|8,9945
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,3348
|10,3867
|% 0,64
|
|Frank
|8,1411
|8,1901
|% 0,73
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% 1,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-42,38
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,31
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,19
|
|B. Petrol
|64,93
|64,93
|-1,19
|