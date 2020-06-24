***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantısında- Denetimden Sorumlu Komite için Sayın Memduh YILMAZLAR'ın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Üye" olarak- Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan", Mehmet Hakan TERCAN'ın ve Kurumsal İletişim & Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Uğur Güney'in "Üye" olarak- Riskin Erken Tespiti Komitesi için Sayın Memduh YILMAZLAR'ın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Ali CEBECİ'nin "Üye" olarak ve- Ücretlendirme Komitesi için Sayın Memduh YILMAZLAR'ın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet TANRIVERDİ'nin "Üye" olarak görevlendirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852730BIST