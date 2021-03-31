***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantısında- Denetimden Sorumlu Komite için Sayın Memduh YILMAZLAR'ın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Üye",- Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan", Sayın Mehmet Hakan ŞEKER'in (Bağımsız Üye) ve Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Uğur GÜNEY'in "Üye",- Riskin Erken Tespiti Komitesi için Sayın Memduh YILMAZLAR'ın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet Hakan ŞEKER'in (Bağımsız Üye) "Üye",- Ücretlendirme Komitesi için Sayın Memduh YILMAZLAR'ın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet Hakan ŞEKER'in (Bağımsız Üye) "Üye" olarak görevlendirilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922335BIST