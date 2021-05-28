***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar- Şirketimiz Yönetim Kurulu'ncaDenetimden Sorumlu Komite için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Üye" olarakKurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan", Sayın Mehmet Hakan TERCAN ve Kurumsal İletişim & Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Uğur GÜNEY'in "Üye" olarakRiskin Erken Tespiti Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Üye" olarak veÜcretlendirme Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet TANRIVERDİ'nin "Üye" olarak,görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938780BIST