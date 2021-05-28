***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.05.2021 18:26
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca
Denetimden Sorumlu Komite için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Üye" olarak
Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan", Sayın Mehmet Hakan TERCAN ve Kurumsal İletişim & Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Uğur GÜNEY'in "Üye" olarak
Riskin Erken Tespiti Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Fuat GEDİK'in (Bağımsız Üye) "Üye" olarak ve
Ücretlendirme Komitesi için Sayın Raci Kaptan KOLAYLI'nın (Bağımsız Üye) "Başkan" ve Sayın Mehmet TANRIVERDİ'nin "Üye" olarak,
görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938780
BIST
18:051.422
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
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|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
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|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
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|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
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|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
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|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
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|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
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|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
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|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
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|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5678
|8,5706
|% 0,85
|
|Euro
|10,4527
|10,4607
|% 0,69
|
|Sterlin
|12,1291
|12,1900
|% 0,80
|
|Frank
|9,4925
|9,5497
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2781
|2,2896
|% 0,84
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.898
|1.899
|2,15
|
|Altın Gr.
|523
|523
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,06
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|B. Petrol
|69,37
|69,37
|0,17
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